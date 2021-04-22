Ереван, , 10:02 — REGNUM Оппозиционеры заблокировали вход в здание правительства Армении. Сегодня утром, 22 апреля, группа активистов из движения «Азатагрум» («Освобождение») приковала себя цепями к воротам у здания, чтобы помешать пройти премьер-министру Николу Пашиняну.

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Полиция уже начала задержания активистов. Стражи порядка применили «болгарки», чтобы разрезать цепи, передаёт Sputnik Армения. Известно о задержании нескольких активистов. На месте несёт усиленную службу специальный отряд полиции «Красные береты».

Как сообщало ИА REGNUM, митинги оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят в Ереване ежедневно, начиная с 10 ноября 2020 года — с того дня, когда начало действовать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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Напомним, накануне, 21 апреля, жители армянского села Шурнух закидали автоколонну премьер-министра республики Никола Пашиняна яйцами. Сельчане намеревались поговорить в главой правительства о насущном, однако Пашинян встречаться с жителями не стал. Как заявил Шурнуха Акоп Аршакян, «люди оскорблены тем, что он тайно приехал и уехал».