Тбилиси, , 10:05 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 27 995 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1226 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 22 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 300 264 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 283 557 победили инфекцию, в том числе 688 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3981 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 3424 пациента, в оборудованных гостиницах — 621. На карантине находится 224 человека.

Согласно официальным данным на 21 апреля, в Грузии в результате 30 241 исследования выявили 1310 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 632 человека.

Стоит отметить, что в Грузии, по последним данным, первую прививку от COVID-19 сделали почти 30 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В минздраве Грузии рассказали о темпах распространения коронавируса