Варшава, , 10:02 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска утром 22 апреля высказался резко против предложения дать возможность жителям республики самим выбирать, каким препаратом вакцинироваться от COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVP Info.

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«Все вакцины от COVID-19, представленные на нашем рынке, безопасны и эффективны, одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. А если мы позволим каждому выбирать себе тот или иной препарат, начнутся постоянные кампании по дискредитации тех или иных производителей. Они же являются конкурентами. Более того, мы не сможем прогнозировать, какой препарат предпочтут жители того или иного региона, чтобы заранее поставить туда необходимое количество доз вакцины от разных производителей», — заявил Краска.

По его словам, жителям республики в настоящее время вводят ту вакцину, которая в настоящее время находится в пункте вакцинации. Препараты от разных производителей в данные пункты, как сообщил Краска, поставляют с учетом состава населения местности.

«Для людей старше 70 лет у нас предназначены вакцины от двух производителей — Pfizer и Moderna. Четыре препарата для других возрастных групп — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson», — добавил чиновник.