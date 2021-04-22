Симферополь, , 10:04 — REGNUM Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведку около границ Крыма переда началом там военных учений. Это 22 апреля следует из данных сервиса Flight Radar.

По данным ресурса, американский беспилотник провел полет над Черным морем около границ полуострова на высоте примерно 16 тыс. метров.

При этом ранее Минобороны России сообщило, что главный этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения состоится 22 апреля на полигоне Опук в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стратегический беспилотник ВВС США Global Hawk провел длительный разведывательный полет у берегов полуострова Крым, у которых до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов.