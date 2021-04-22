Уфа, , 10:06 — REGNUM Двое рабочих погибли в результате падения в воду экскаватора в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что трагедия произошла 21 апреля в карьере в Уфимском районе. Экскаватор, в кабине которого находились два работника ЗАО «Баштрансгидромеханизация», упал в воду. В результате 38-летний главный механик и 47-летний бригадир машинистов земснаряда получили не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее врем специалисты Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии электрогазосварщик получил тяжелую травму позвоночника после падения с высоты.