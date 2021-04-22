Брюссель, , 09:59 — REGNUM Европейская комиссия намерена начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцин от COVID-19. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Уточняется, что Еврокомиссия подняла этот вопрос на встрече послов и в ходе беседы большинство представителей стран Евросоюза заявили, что поддержат подачу иска против компании.

Суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить вакцины, указанные в контракте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Евросоюзе одобрили вакцины производства Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Однако после возникших сложностей некоторые страны — члены ЕС разрешили использование на своей территории российской вакцины «Спутник V» в обход её одобрения ЕМА. В частности, так поступили Венгрия и Словакия.

Читайте также: В Еврокомиссии рассчитывают до августа вакцинировать 70% населения ЕС