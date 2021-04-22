Саранск, , 09:59 — REGNUM В отношении проректора по капитальному строительству ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» и генерального директора ООО «ЮК Сфера» возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). В даче взятки подозревается глава ООО «СаранскТехПрибор», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

По версии следствия, в 2017 году вуз провел аукцион на право заключения госконтракта по строительству общежития на 530 мест, исполнителем контракта по итогам аукциона стало ООО «СаранскТехПрибор». Директор компании за обеспечение заключения контракта, выполнение строительных работ и за своевременную оплату контракта передал взятку в размере 1,7 млн рублей, которая была обналичена через расчетный счет ООО «ЮК Сфера». Средства были распределены между соучастниками.

По данным регионального СУ СКР, один из соучастников подозревается в мошенничестве и проходит фигурантом еще по одному уголовному делу.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются возможные соучастники преступления из числа сотрудников вуза.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным сотрудниками УЭБиПК МВД по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Ленинградской области был задержан 47-летний мужчина, который обвинялся в убийстве преподавателя Мордовского государственного университета, предполагаемого лидера одной из преступных группировок, произошедшем в 1995 году.

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