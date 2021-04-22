Хабаровск, , 10:08 — REGNUM Ледоход на реке Амур в Хабаровске 22 апреля добрался до самой верхней точки набережной в районе Утёса — огромные глыбы грязного льда проломили ограждение и вывались на пешеходную зону. Пострадавших нет.

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Горожане в соцсетях обсуждают видео с разрушительными глыбами и пишут, что в этом году — мощный ледоход — такого ещё не помнят.

Глыбы быстро огородили забором, но находятся и те, кто решается на селфи с чудом природы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты прогнозировали, что с 15 по 18 апреля на Амуре у Хабаровска прогнозируется ледоход.