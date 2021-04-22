Москва, , 10:00 — REGNUM Послание президента РФ — это квинтэссенция политической и социальной мысли, это коллективный труд и правительства, и губернаторов, и ОНФ, и жителей страны. Все мнения президент изучает, перерабатывает, пропускает через себя и высказывает свое отношение и по факту распределяет приоритеты, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев.

«Нынешнее послание Владимира Путина в первую очередь запомнилось последовательностью. Очень оно корреспондировалось с послание прошлого года, где Путин объявил очень большие меры социальной поддержки, была объявлена конституционная реформа. Это всё в 2020 году создавало контур общественного восприятия и отвечало запросам населения.

Соответственно, будучи последовательным, президент нынешнее послание посвятил именно развитию тех мер, которые он предлагал в предыдущем послании, естественно, с большой поправкой на те обстоятельства, в которых оказалась России, весь мир в связи с пандемией коронавируса. Это ключевой аспект.

Многие мои коллеги называли послание наиболее социальным. Эта формулировка, естественно, приемлема, но можно о ней сказать шире. Это такое видение большого плана развития страны в целом. И баланс в этом случае был достигнут.

Путин внес предложения в социальной сфере, в развитии образования, культуры и огромные инфраструктурные проекты. Для жизни регионов он предложил две вещи: возможность работать с долговой нагрузкой и возможность за счет средств Фонда национального благосостояния развивать инфраструктурные проекты. Это вот такой Россия должна быть в будущем — современной, удобной и чрезвычайно развитой.

Новинкой в послании главы государства стала тема туризма. Всегда тема туризма казалась вспомогательной отраслью, а сейчас туризм становится одним из локомотивов развития. Развитие инфраструктуры туризма обладает значимым мультиплицирующим эффектом.

Развивая туризм, развивается сфера услуг. Соответственно, это занятость в тех местах, где нет крупных производственных предприятий. Также граждане, путешествуя по России, оставляют свои средства внутри страны. Туризм — это экономический стимул развития территорий.

Большие инфраструктурные проекты — это давно ожидаемые, чрезвычайно важные предложения, эффект от которых будет иметь долгосрочный характер, потому что вложение одно рубля в строительную отрасль мультиплицирутся в несколько десятков рублей по всем отраслям (транспорт, металлургия, и т. д.).

Это всё экономические инструменты для того, чтобы страна развивалась и переходила на принципиально новый уровень развития. Поэтому послание президента запомнилось не только тактическими социальными мерами поддержки, но и значительным стратегическим планом развития страны, который, безусловно, должен превратиться в целую систему мер.

Законы, предложения, списки поручений президента — это все правительству и губернаторам предстоит материализовать и конкретно действовать», — высказал свое мнение Фирдус Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. 90% времени глава государства посвятил социальным вопросам.

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