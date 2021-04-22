Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Кислород из марсианской атмосферы впервые удалось выделить марсоходу Perseverance. Об этом говорится в заявлении NASA.

Кислород был выделен благодаря экспериментальному инструменту Moxie в результате испытания 20 апреля. В NASA отметили, что в дальнейшем подобные устройства смогут обеспечить астронавтов воздухом.

Ровер Perseverance работает на Марсе в рамках миссии Mars 2020, стартовавшей с земли летом минувшего года. В состав миссии также входит вертолётный дрон Ingenuity.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ingenuity совершил первый полёт на Марсе 19 апреля.

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