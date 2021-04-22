Ярославль, , 09:57 — REGNUM МАУ «Ярославский зоопарк» планирует приобрести новое здание. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы муниципалитета Ярославля.

Ярославский зоопарк

Здание покупается в кредит под залог существующего имущества, поэтому сделка требует одобрения городских депутатов. Зоопарк планирует взять кредит в «Яринтербанке» в сумме 30 млн рублей под 8,5% с залогом центра «Ковчег».

Новое здание с земельным участком покупается за 36 миллионов у коммерческой организации. Там зоопарк намерен разместить «входную группу», экспозицию «Приматы» и центр семейного отдыха.

Судя по всему, здание было построено именно для зоопарка с возможностью последующего выкупа. Сейчас оно принадлежит коммерческой организации ООО «Зубр». Площадь здания составляет почти 1500 квадратных метров.

В зоопарке обещают, что новое здание позволит разместить таких приматов как капуцины, мартышки, павианы и, возможно, гориллы. Необходимость входной группы объясняется новыми требованиями террористической безопасности.

Депутатам предстоит одобрить сделку на ближайшем заседании муниципалитета.

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