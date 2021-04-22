Владикавказ, , 09:56 — REGNUM Глава РСО-Алании Сергей Меняйло считает, что послание президента РФ Владимира Путина, с которым он выступил перед Федеральным собранием 21 апреля 2021 года, значительно отличается от предыдущих. Оно связано с «глубочайшим анализом прошлого периода с учетом влияния пандемии» и с «направлением на дальнейшую социальную поддержку населения».

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию — все новости»

"Владимир Владимирович умеет удивить, и не только граждан регионов и правительство, но и весь мир. Те цели, о которых он сказал, — повышение благосостояния наших граждан — это касается всех жителей Российской Федерации, ну и, конечно, нашей республики. Те дополнительные меры поддержки, которые сегодня были оглашены, это очередной шаг к тому, чтобы показать, что все направлено на благополучие наших жителей. Вот эти точные вещи дадут очень точный эффект», — прокомментировал послание Путина врио главы Северной Осетии.

Среди наиболее важных моментов из послания президента Меняйло выделил также предложение о предоставлении субъектам РФ инфраструктурных кредитов.

«Для нас, Северной Осетии, получение инфраструктурных кредитов — это очень хорошо. Это мы разгружаем многое — но это развитие», — считает руководитель региона.

«Во главе всего стоят люди, которые живут на земле, — вот это самое главное. Ради них мы должны все делать», — подытожил Сергей Меняйло.