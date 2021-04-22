Белгород, 22 апреля 2021, 10:17 — REGNUM Послание президента Федеральному собранию прозвучало на фоне серьёзного обострения международных отношений и усиления давления на Россию со стороны стран Запада, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. В то же время важно было успокоить общество, обратив внимание на рутинные будни.
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Эксперт отметил, что Владимир Путин подчёркнуто вынес вопросы, связанные с внешней повесткой в конец своего выступления. Президент заострил внимание, что вопросам безопасности будет посвящено «буквально несколько слов», и предварительно разобрал ряд внутренних вопросов, в том числе достаточно рутинных.
Важными направлениями послания политолог считает вопросы, связанные с демографией, поддержкой семьи, борьбе с бедностью, созданию рабочих мест, выходу на новый уровень государственного управления и необходимость повышения самостоятельности регионов.
Владимир Путин выступил с посланием 21 апреля. Как сообщало, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков уже заявил, что регион будет претендовать на получение инфраструктурных кредитов.
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