Белгород, , 10:17 — REGNUM Послание президента Федеральному собранию прозвучало на фоне серьёзного обострения международных отношений и усиления давления на Россию со стороны стран Запада, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. В то же время важно было успокоить общество, обратив внимание на рутинные будни.

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Эксперт отметил, что Владимир Путин подчёркнуто вынес вопросы, связанные с внешней повесткой в конец своего выступления. Президент заострил внимание, что вопросам безопасности будет посвящено «буквально несколько слов», и предварительно разобрал ряд внутренних вопросов, в том числе достаточно рутинных.

«Именно в вопросе внешней политики была использована очередная яркая аллегория от российского президента, в этот раз про Шерхана и многочисленных «табаки». А сам посыл относительно того, что не стоит сдержанное отношение к откровенно недружественным действиям против России воспринимать как слабость, был донесён недвусмысленно. Что корреспондируется с последними заявлениями и действиями российского МИДа, который вместо бесконечных озабоченностей, вызывавших много критики, тоже стал отвечать более жёстко и прямо на откровенно враждебные шаги западных стран», — говорит собеседник агентства.

Важными направлениями послания политолог считает вопросы, связанные с демографией, поддержкой семьи, борьбе с бедностью, созданию рабочих мест, выходу на новый уровень государственного управления и необходимость повышения самостоятельности регионов.

«В целом послание оказалось будничным и каких-то сенсационных заявлений в его рамках не прозвучало. Это одновременно и сильная, и слабая его стороны. Потому что сейчас, наверное, важно было успокоить общество, показав, что руководство страны действует спокойно и последовательно, что решаются какие-то социальные вопросы, а также идёт борьба с пандемией и её последствиями, что и собственно и стало главными темами послания президента. В то же время, очевидно, что Россия сегодня сталкивается с очень серьёзными вызовами и во внутренней политике, и во внешней, и многие ждали более соответствующих моменту решений и предложений».

Владимир Путин выступил с посланием 21 апреля. Как сообщало, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков уже заявил, что регион будет претендовать на получение инфраструктурных кредитов.

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