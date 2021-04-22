Биробиджан, , 09:54 — REGNUM Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, ориентировано на решение проблем людей в разных сферах, прокомментировал губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн.

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«Ежегодное послание президента Федеральному собранию — это набор задач и управленческих решений, которые направлены на улучшение жизни людей на ближайшую перспективу. Большинство моментов, озвученных в послании, актуальны для Еврейской автономной области», — цитирует Гольдштейна пресс-служба правительства области.

Глава региона пообещал в ближайшее время максимально сократить бюрократические барьеры.

Гольдштейн подчеркнул, что новые автомобили скорой помощи, поступление которых в регионы РФ анонсировал в послании Владимир Путин, сделают оказание медпомощи доступнее и позволят спасти жизни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, задачи в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию поставлены не малые — реализация проектов лежит полностью на государственном аппарате, начиная от федерального руководства заканчивая муниципалитетами. Но вот справятся ли чиновники, выразил сомнение политолог Андрей Данилов.