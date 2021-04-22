Ульяновск, , 09:53 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, которого обвинили в убийстве. Предварительно следствие установило, что причиной преступления стали 900 пропавших рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстал 40-летний житель Кузоватовского района. Ему инкриминировали совершённое 8 августа 2020 года убийство в одном из сёл района. Следствием установлено, что в тот день фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома, избил знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день в надворной постройке.

«Предварительно установлено, что причиной конфликта между мужчинами стало то, что нападавший заподозрил гостя в краже 900 рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему назначено девять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также решением суда он должен выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области переданы в суд уголовные дела по факту покушения на убийство. В обоих случаях орудием преступлений стал нож, потерпевших удалось спасти.

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