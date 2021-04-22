Ирвайн, США, , 09:53 — REGNUM Мобильная игра Diablo Immortal перешла в стадию закрытого альфа-тестирования. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Максимальный уровень героя в игре вырос до 55-го, а также появились новые локации и класс персонажа Крестоносец. Помимо этого, разработчики представили новую уникальную систему под названием The Cycle of Strife — она позволит геймерам присоединиться к одной из двух фракций и поучаствовать в соревновании за место в таблице лидеров.

Напомним, Diablo Immortal — это ролевой экшен для мобильных устройств, события которого разворачиваются между сюжетом игр Diablo II и Diablo III. Дата его релиза пока неизвестна.

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