Москва, , 09:52 — REGNUM По итогам марта 2021 года российские дилеры реализовали 78 люксовых машин — на 40% меньше, чем в марте 2020 года, когда было продано 130 таких автомобилей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

При этом в январе российский рынок люксовых автомобилей уменьшился на 70%, а в феврале — на 61%. В итоге за первый квартал 2021 года в России в общей сложности было куплено 137 машин люксового сегмента. Это на 54% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

В прошлом месяце новые люксовые машины больше всего покупали в Москве. Там автолюбители приобрели 53 таких авто. На столицу пришлось 68% всех купленных в марте на российском рынке люксовых автомобилей.

На втором месте по количеству продаж идёт Московская область. Здесь своих хозяев обрели восемь роскошных машин. Третье место в списке разделили Санкт-Петербург и Краснодарский край — по три экземпляра.

Напомним, в прошлом году в РФ на вторичном авторынке люксовых машин было продано 2143 автомобиля. Это на 5% больше, чем в предшествующем году.

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