Пенза, , 10:01 — REGNUM По итогам прошлого года гостиничный бизнес стал первым, кто пострадал от введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением пандемии коронавируса. В Пензенской области доход от услуг, предоставленных коллективными средствами размещения, составил 912 млн рублей, что на 39,8% меньше показателя 2019 года. Соответствующие данные публикует Пензастат.

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В 2020 году коллективными средствами размещения Пензенской области было принято 195,3 тыс. человек, большинство из которых (79,6%) останавливались в гостиницах и организациях гостиничного типа, еще 20,4% отдыхали в санаторно-курортных организациях, организациях отдыха и турбазах. Среди гостей преобладали жители РФ (98,4%). Порядка 56,6% гостевой аудитории приехали по личным целям, 43,4% — по деловым и профессиональным вопросам.

Всего в регионе в прошлом году работало 138 коллективных средств размещения, из которых гостиницы и аналогичные средства размещения составляли 70,3%, специализированные средства размещения — 29,7%. Из 66-ти гостиниц, функционировавших в регионе в 2020 году две относились к категории «4 звезды», 12 — к категории «3 звезды», семь — к категории «2 звезды», две — к категории «1 звезда», 43 — гостиницы без категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из причин того, что российские дома отдыха, гостиницы и санатории стали активно завышать цены, заключается в особенностях российского же капитализма.

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