Соледар, ДНР, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 22 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях боевики ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), применили оружие БМП, гранатомёты РПГ и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7, Железная Балка), Старомихайловка, Крутая балка», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что украинская сторона на просьбы прекратить обстрелы традиционно отвечала, что режим прекращения огня соблюдается.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», — подытожили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что у Зеленского нет морального права назначать кому-либо встречи в Донбассе.

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