Соледар, ДНР, 22 апреля 2021, 09:53 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 22 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях боевики ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), применили оружие БМП, гранатомёты РПГ и стрелковое оружие.
В представительстве отметили, что украинская сторона на просьбы прекратить обстрелы традиционно отвечала, что режим прекращения огня соблюдается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что у Зеленского нет морального права назначать кому-либо встречи в Донбассе.
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