Джакарта, , 09:51 — REGNUM Глава информационной службы ВМС Индонезии Джулиус Виджоджоно признал, что у ВМС Индонезии нет спасательных судов для транспортировки подводных лодок, сообщает CNN Indonesia.

Джулиус Виджоджоно добавил, что именно это заставило его немедленно обратиться за помощью к соседним странам.

Ситуация осложняется в связи с необходимости спасти 53 членов экипажа, оказавшихся в ловушке на затонувшей подводной лодке.

Считается, что судно затонуло на глубине 600−700 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное поисково-спасательное агентство Индонезии направило два корабля из Джакарты и Бали для поиска подводной лодки Nanggala-402, принадлежащей ВМС Индонезии.

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