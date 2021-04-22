Барнаул, , 09:51 — REGNUM Порой важно не то, что говорилось, а то, о чем сказано не было. На фоне обострения международной обстановки от послания президента Федеральному Собранию многие ожидали агрессивной риторики, чуть ли не аналога Фултонской речи об объявлении «холодной войны». К счастью, этого не произошло, сообщил в своём телеграм-канале сообщил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):

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«Послание было подчеркнуто направлено на внутренние проблемы — борьба с эпидемией, повышение уровня жизни, дополнительная материальная поддержка людей, развитие социальной сферы и инфраструктуры, укрепление научно-технического потенциала, сохранение природы и многое другое.

О внешней политике, наоборот, было сказано немного. И больше из серии: «не лезьте к нам». Эта позиция напоминает мне знаменитую фразу, сказанную полтора века назад: «Россия не сердится. Россия сосредотачивается». Это обнадеживает.

Давно пора обратить внимание на те вопросы, которые больше всего волнуют людей — их работа и доходы, здоровье и образование, чистый воздух и комфортная среда для жизни. Именно в умении решать эти задачи и проявляется истинное величие страны. Другой вопрос, насколько смогут быть выполнены эти установки при существующей системе управления, с неповоротливой и инертной бюрократической машиной, с «замшелыми» чиновниками и политиками?

И я не устаю повторять, что для реализации правильных и нужных вещей, о которых говорится в послании, нашей стране как воздух нужны новые люди, новые идеи и новые подходы».

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что «в некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию». А вокруг тех, кто цепляет, «сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена».

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