Новосибирск, , 09:50 — REGNUM В Новосибирской области на неделе с 12 по 18 апреля отмечалось незначительное превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения, преимущественно за счёт взрослого населения. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Напоминаем, что необходимо продолжать соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями», — отметили в ведомстве.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 2776 обращений из-за ОРВИ.