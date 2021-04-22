Вашингтон, , 09:55 — REGNUM В социальной сети Twitter доступна функция загрузки фотографий высокого качества. Об этом 22 апреля сообщает издание TJ.

По данным TJ, новая функция доступна только на Android и iOS-устройствах. Для её включения нужно перейти в раздел «Использование данных» в настройках приложения, а затем выбрать пункты «Высокое качество изображения» (для просмотра фото в 4K) и «Загрузка изображений высокого качества» (для их загрузки).

В начале 2021 года разработчики Twitter начали тестировать опцию загрузки фотографий высокого качества. Функция была доступна лишь части пользователей.

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