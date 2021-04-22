Уфа, , 09:50 — REGNUM Второй пик половодья ожидается в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров на брифинге в республиканском правительстве.

По его словам, первый пик половодья в республике пройден. Сейчас ожидается второй пик.

Искандаров также отметил, что в регионе насчитывается порядка 500 водохранилищ и прудов, из них 119 водохранилищ имеет объем свыше 10 млн кубических метров.

«Самые крупные водохранилища: Павловское, Юмагузинское, Нугушевское и Карманское. Собственники этих ГЭС обеспечивают безаварийный пропуск паводковых вод. Если дождливая погода продолжится, то это повлияет на второй пик половодья, объемы воды вырастут», — сообщил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии остаются подтопленными 16 участков дорог.