Сеул, , 09:52 — REGNUM В связи с птичьем гриппом в первом квартале 2021 года в Южной Корее зафиксировали резкое снижение поголовья домашней птицы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу стран.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 1 марта в Южной Корее насчитывалось 62,11 млн кур-несушек, что на 14,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы снижения оказались самыми высокими со второго квартала 2017 года.

Поголовье уток сократилось в годовом исчислении на 52,1%, до 3,91 млн голов. По сравнению с четвертым кварталом показатель сократился на 50,6%.

Известно, что поголовье уток в первом квартале 2021 года оказалось самым маленьким со второго квартала 2011 года.

Напомним, что с ноября 2020 года, когда в стране появились первые сообщения об очагах птичьего гриппа, ветеринарные органы уничтожили 29,8 млн голов домашней птицы.

Поголовье бройлеров сократилось на 12 тыс. голов, до 96,36 млн голов.

Между тем, поголовье мясного крупного рогатого скота, напротив, увеличилось на 4%, до 3,32 млн голов. Поголовье молочных коров сократилось на 0,6% в годовом исчислении, до 407 тыс. голов, а поголовье свиней — на 0,5%, до 11,14 млн голов.