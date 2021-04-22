Кишинёв, , 10:05 — REGNUM В Молдавии нужно провести досрочные парламентские выборы одновременно с президентскими. Об этом 21 апреля в эфире телеканала NTV Moldova заявил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Действующий президент республики Майя Санду добивается проведения досрочных выборов в парламент и уже получила поддержку в Конституционном суде, который признал ее право на роспуск законодательного органа. Додон призвал Санду уйти с поста президента и подтвердить свою популярность на выборах.

«Если она не боится, если она считает, что у неё миллион голосов, как она заявила в ПАСЕ, пусть подаст в отставку, — сказал лидер «социалистов». — Но она будет держаться зубами, потому что знает, что больше на президентских выборах ей не победить. Доверие упало, и будет падать дальше».

Додон также отметил, что в Партии социалистов согласны на проведение досрочных выборов, но не раньше осени, когда прививку от COVID-19 сделают значительной части населения республики.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и парламентского большинства, которое сформировала Партия социалистов.

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