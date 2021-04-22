Томск, , 09:49 — REGNUM В преддверии Дня Победы в Томской области прививают от COVID-19 ветеранов войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в администрации региона.

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Уточняется, что участники Великой Отечественной войны могут пройти вакцинацию на дому. Как подчеркнула заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелёва, ветераны находятся в группе риска по возрасту и хроническим заболеваниям:

«Поэтому мы должны обезопасить их в первую очередь».

Перед введением вакцины проводится обязательный врачебный осмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 апреля в Томской области прививку от коронавируса сделал 61 151 человек, в том числе оба компонента вакцины получили 36 655 томичей.

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