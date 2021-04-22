Киев, , 09:48 — REGNUM 21 апреля вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская посетила линию соприкосновения в Донбассе со стороны Украины. Это произошло в рамках официального визита польской чиновницы на Украину, который продлится до 24 апреля. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Госевская посетила пост украинской армии в городе Широкино, который находится примерно в одном километре от позиций войск ДНР, а в ближайшее время планирует отправиться в Авдеевку и Славянск.

Чиновник в социальных сетях указала, что «находится под впечатлением от увиденного», а также то, что «Широкино в ходе боевых действий превратилось в руины».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская прибыла на Украину с официальным визитом. Сообщается, что данный визит связан с динамичными политическими изменениями, происходящими в регионе в последние недели, а также ростом напряжения в отношениях некоторых стран Восточной Европы с Россией.