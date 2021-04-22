Ташкент, , 09:48 — REGNUM В Узбекистане более 500 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) произошло из-за плохого состояния автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе сената Олий Мажлиса республики.

В 2019 году и за январь—август 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 532 ДТП, в которых погиб 191 человек, травмы получили — 511 человек. Отмечается, что указанные аварии произошли из-за того, что специалисты не обращали должного внимания на ремонт дорог.

В 2017—2020 года сотрудники службы безопасности дорожного движения внесли в хокимияты (местные органы власти) 6,7 тыс. представлений по обеспечению безопасности дорожного движения. Около половины представлений не были исполнены в установленные сроки.

Отметим, пресс-службе сената Узбекистана отреагировала на сообщение в СМИ, в котором комитет автомобильных дорог опровергает информацию о ДТП по причине некачественных дорог.