Колпино, Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM В квартале Красный Кирпичник Колпинского района Санкт-Петербурга готовят к сносу три ветхих дома по улице Загородная. С их жителями началось оформление договоров ля переселения новые дома, построенные по программе реновации в ЖК «Новое Колпино». Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе компании «СПб Реновация» (Группа «Самолет»).

"Жители квартала получат 54 квартиры с полной чистовой отделкой. Все новые квартиры будут превосходить по площади старое жилье, при этом дополнительные квадратные метры предоставляются бесплатно», — заверяют строители.

В квартале Красный Кирпичник расположено 27 жилых домов, из них 21 дом включен в программу реновации. Под расселение запланировано 23 464 кв. м жилой площади во вновь возводимых домах.

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Напомним, в августе 2020 года спустя 12 лет после начала программы реновации в Петербурге удалось завершить расселение квартала на Малой Охте, а в июле — снести первую хрущевку за все это время. Программу продлили еще на десять лет. Единственным инвестором выступает «СПб Реновация» в сотрудничестве с московской Группой «Самолет».

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