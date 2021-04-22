Ульяновск, , 09:42 — REGNUM В Ульяновске в течение нескольких дней для репетиции парада Победы на дорогах будут вводиться ограничения. Репетиции начинаются сегодня, 22 апреля, сообщает администрация областного центра.

В рамках подготовки к 76-й годовщине Победы автомобильное движение будет ограничено в Ленинском и Засвияжском районах. В мэрии отмечают, что утром 22, 27, 30 апреля, 3 и 5 мая движение перекроют по Театральной площади и по проезду вдоль гостиницы «Советская». Также движение будет ограничено или закрыто по ряду улиц 28 и 29 апреля, 5−7 мая.

9 мая для проведения парада Победы и других праздничных мероприятий с 9:00 до 16:00 движение будет перекрыто на Театральной площади, вдоль гостиницы «Советская», переулке Карамзина, въездах на площадь Ленина и бульвар Новый Венец.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 28 городах страны состоятся военные парады с участием свыше 47 тыс. человек, 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы в Ульяновске был перенесён с 9 мая на 25 июня.

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