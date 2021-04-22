Воронеж, , 09:41 — REGNUM Жители части Левобережного района Воронежа остались без воды из-за аварии на водоводе утром 22 апреля, сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Утечка произошла на чугунном водоводе диаметром 400 мм в районе улицы Ростовская. На месте аварии работают специалисты.

«Ликвидация утечки осложняется близостью опор ЛЭП и растущих деревьев, которые необходимо спилить. На время производства работ ограничено водоснабжение в квартале, ограниченном улицами Менделеева — Новикова — Саврасова — Дубровина», — уточнили в компании.

Организован подвоз воды для жителей по адресам Ростовская 46/8, Ростовская 52/4, Ростовская 52 «А». Регламентированное время устранения утечки составляет 12 часов, специалисты обещают приложить все усилия, чтобы включить воду жителям раньше этого срока.