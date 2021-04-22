Барнаул, , 09:41 — REGNUM В послании российского президента Владимира Путина Федеральному Собранию больше всего понравился раздел, посвященный проектам развития регионов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Для этой цели будут предлагаться инфраструктурные кредиты. Они должны быть направлены в первую очередь в сферу дорожного строительства, ЖКХ, общественного транспорта, туристической инфраструктуры. Президент особо подчеркнул, что региональные власти должны оперативно предложить такие проекты. Причем не красивые картинки, а проработанные документы. Это должны быть проекты, способные обеспечить качественный рывок региона. Есть мысли о том, что нужно делать Алтайскому краю в этом направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что инфраструктурные и бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. Эти проекты, по словам государства, нужно готовить, а не притекать с «красивыми картинками в правительство».