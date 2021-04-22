Уфа, , 09:43 — REGNUM 97 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 34 592 случая заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 31 695 человек, в том числе 204 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в течение минувших суток в республике была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19.

131 928 желающих в Башкирии завершили вакцинацию от COVID-19, при этом 3745 человек поставили вторую прививку от этой инфекции в минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 апреля в республике за сутки выявили 98 новых носителей коронавируса.