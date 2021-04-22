Ванкувер, Канада, , 09:39 — REGNUM Экшен-игра Pistol Whip для устройств виртуальной реальности получит дополнение под названием Smoke & Thunder. Об этом сообщило издание Eurogamer.

В дополнение войдёт новая сюжетная кампания, события которой будут разворачиваться на Диком Западе. В ней геймерам встретятся новые противники, локации и виды оружия.

Релиз Smoke & Thunder ожидается летом 2021 года. Дополнение будет доступно на устройствах Oculus Quest, PS VR и PC VR.

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