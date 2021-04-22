Москва, , 09:39 — REGNUM Приготовление шашлыка обойдётся жителям России примерно в 2 тыс. рублей, это на четверть больше, чем годом ранее. Таковы данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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Эксперты сравнили средние цены на «шашлычный набор», включающий собственно подготовленную порцию мяса, шампуры, мангал, древесный уголь и розжиг. Исследование проводилось с 1 по 15 апреля текущего года.

За все эти товары теперь придётся заплатить 1958 рублей против 1561 рубля годом ранее. Показатель вырос на 25%.

Аналитики сделали вывод о возвращении потребительского спроса в этом сегменте к привычным показателям.

Уточняется также, что мангалы стали стоить в среднем 977 рублей (+48%), розжиг — 195 рублей (+43%), мясной набор для шашлыка — 304 рубля (+15%), комплект шампуров — 254 рубля (+5%). А вот древесный уголь подешевел на 228 рублей (-11%).