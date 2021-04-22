Москва, , 09:38 — REGNUM Посол США в Москве Джон Салливан покидает Россию. Сегодня утром, 22 апреля, дипломат прибыл в московский аэропорт «Шереметьево», откуда, как ожидается, вылетит в Вашингтон для консультаций.

Читайте также: Посол США уедет в Вашингтон по рекомендации Кремля

Ранее Салливан покинул резиденцию в Москве. В его автомобиль загрузили три чемодана, после чего посол выехал за ворота резиденции. В аэропорту несколько автомобилей американской дипломатической миссии подъехали к залу официальных лиц и делегаций, пишет «Интерфакс». Общаться с прессой посол США не стал.

Ранее по теме: Посол США покинул резиденцию в Москве с чемоданами

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон для подробных и серьёзных консультаций.

В Госдепе США уточнили, что Салливан уже на этой неделе покинет РФ. В качестве цели его возвращения в Соединённые Штаты в ведомстве назвали намерение «проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределённого срока».

Однако, как подчеркнул представитель Госдепа, надолго в Вашингтоне посол задерживаться не собирается. Он вернётся в Москву в ближайшие недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Псаки заявила, что посол США Салливан еще вернется в Москву