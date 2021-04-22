Ереван, , 09:38 — REGNUM В результате взрыва, который произошел на проспекте Аршакуняц в Ереване, два человека погибли и еще один ранен. Об этом 22 апреля сообщает армянский информационно-аналитический портал 1in. am со ссылкой на МЧС республики.

Уточняется, что сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Аршакуняц в Ереване поступило в Национальный центр кризисного управления в 07:58 (06:58 мск).

Также указывается, что на место происшествия выехали две пожарные бригады из пожарно-спасательных отрядов спасательного управления МЧС города Еревана и оперативная группа Национального центра кризисного управления.

«По предварительным данным, (в результате взрыва) двое погибших и один раненый», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что в пакистанском городе Кветта прогремел взрыв, в результате которого три человека погибли и еще 13 пострадали.