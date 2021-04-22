Ижевск, , 09:37 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 апреля прививку от коронавируса сделали 75 017 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 42 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 1683 жителя региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1697 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля провели 1 030 835 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4132 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1489 исследований.

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