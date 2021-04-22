Москва, , 09:37 — REGNUM К майским праздникам Москва станет чистой и опрятной, сообщил 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он рассказал, что месячник благоустройства, который традиционно проводится весной, в самом разгаре. В уборке столицы участвуют тысячи работников жилищно-коммунального хозяйства.

«Майские праздники Москва встретит как всегда чистой, опрятной и уютной», — написал мэр.

Он опубликовал фотографии, на которых коммунальщики чистят фасады зданий, тротуары и проезжую часть дорог, расчищают газоны.