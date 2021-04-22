Омск, , 09:36 — REGNUM Омские аграрии приступили к весенним полевым работам. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в правительстве Омской области.

В десяти районах региона проведена ранее-весенняя обработка почвы на площади 21,1 тыс. га, что составляет 0,9% от запланированного объёма. Почву готовят к посеву основных сельхозкультур и внесению минеральных удобрений.

Сельхозтоваропроизводители приобрели 39 тыс. тонн минеральных удобрений — 109% от запланированного объёма. С начала 2021 года в регионе внесено 805,5 тыс. тонн органических удобрений на площади 18,1 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области посевная кампания-2021 началась на неделю раньше.

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