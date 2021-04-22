Новосибирск, 22 апреля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Авиаперевозчик S7 Airlines приступил к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Ларнаку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Anna Zvereva Самолёт Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines

"Ларнака — популярное туристическое направление на о. Кипр, имеющее большой потенциал и высокую востребованность у пассажиров новосибирского аэропорта», — отметили в «Толмачёво».

Рейсы выполняются на комфортабельных воздушных судах Airbus A320neo по понедельникам и заявлены до 25 октября.

Из Новосибирска самолёт вылетает в 07:15, в Ларнаку прибывает в 10:00. Обратный рейс из аэропорта Ларнака — в 10:45, прилетает в аэропорт «Толмачёво» в 20:50.