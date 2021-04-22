Якутск, , 09:41 — REGNUM Задачи в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию поставлены не малые — реализация проектов лежит полностью на государственном аппарате, начиная от федерального руководства заканчивая муниципалитетами. Но вот справятся ли чиновники, выразил сомнение политолог Андрей Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Послание президента напоминает отчёт о проделанной работе. При этом глава государства не упомянул о стратегии 2020 года, о которой говорил ранее, но начал ставить аналогичные задачи по демографии уже на 2030 год.

Радует, что президент акцентировался на системе здравоохранения. Хочется надеяться, что и другие члены правительства осознают это, ведь до этого во главу угла ставилась оптимизация, сокращения и прочие рыночные методы управления сферой здравоохранения.

Конечно, чтобы восстановить всю систему понадобятся десятилетия, опыт советских санаториев, курортов, предупреждения заболеваний — всё в помощь чиновникам. Не буду заострять внимание на поддержке семей, это есть, и это хорошо, но чувствует власть, что недостаточно думает об ячейке общества.

Хорошая новость и в том плане, что, наконец, выделят деньги библиотекам, музеям. Затронуты вопросы фальсификации истории, надеюсь, теперь в учебниках истории не будут перевирать и прививать вину и перестанут сравнивать коммунизм и фашизм. Напомню любителям этого, что РФ правопреемник СССР, пересмотр истории сегодня грозит пересмотром итогов Нюрнбергского процесса, что повлечёт в свою очередь, пересмотр мировой системы ООН, созданной державами-победительницами», — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимо вернуть национальное достояние — недра — в руки государства, тогда легче было бы вести контроль, заявил политолог Андрей Данилов, комментируя часть послания президента, касающуюся природоохраны и недропользователей.