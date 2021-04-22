Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Американская актриса Хиллари Дафф принимает участие в съёмках продолжения сериала «Как я встретил вашу маму». Об этом 21 апреля сообщает издание BuzzFeed.

Актриса опубликовала видео в своём Instagram-аккаунте, где подтверждает, что снимается в сиквеле в роли Софи. Новый проект имеет созвучное оригиналу название — «Как я встретила вашего папу».

https://www.instagram.com/p/CN7-XUED1VV/

ИА REGNUM напоминает, что комедийный сериал «Как я встретил вашу маму» транслировался с 2005 по 2014 годы и был удостоен шести премий «Эмми». В основе сюжета лежит рассказ одного из главных героев — Теда Мосби, который описывает своим детям события его жизни до знакомства с будущей женой.

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