Ижевск, , 09:33 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 22 апреля выявили 63 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 60 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 313 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Среди новых носителей коронавируса — трое детей в возрасте до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 70 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 28 940 человек. 408 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, накануне скончались двое жителей республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2965 человек. Из этого числа 2544 жителя республики находятся в удовлетворительно состоянии, 363 человека — в состоянии средней степени тяжести, 58 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 21 апреля прививку от коронавируса сделали 73 334 человека. Второй компонент препарата получили 42 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте также: В Удмуртии почти 43 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавируса