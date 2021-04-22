Москва, , 09:34 — REGNUM По итогам первых двух месяцев 2021 года импорт легковых машин в Россию увеличился на 54,9%. Об этом сообщается в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В общей сложности с января по февраль включительно в РФ было ввезено из-за рубежа 11,3 тыс. новых легковушек на общую сумму около 81,4 млрд рублей.

В феврале 2021 года было импортировано 23,9 тыс. автомобилей (+33,7% к январю) на 48,5 млрд рублей.

Что же касается импорта грузовиков в январе — феврале нынешнего года, то он вырос на 37,8%, до 3,7 тыс. экземпляров (около 19,8 млрд рублей). Из них в феврале в Россию было ввезено 1,9 тыс. грузовиков (+2,2% к январю) на 11,6 млрд рублей.

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы России, с января по февраль текущего года из страны было экспортировано 11,3 тыс. новых легковушек — на 64,7% больше, чем год назад. Экспортировано автомобилей было на сумму 8,6 млрд рублей.

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