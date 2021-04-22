Сараево, , 09:42 — REGNUM Инструкторы военно-воздушных сил вооружённых сил США 21 апреля организовали подготовку военнослужащих вооруженных сил Боснии и Герцеговины в области аэромедицинской эвакуации больных и раненых личного состава с целью повышения оперативной совместимости вооруженных сил Боснии и Герцеговины и вооруженных сил США и НАТО. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Аэромедицинская эвакуация применяется не только для военных операций, но и поддерживает любую другую аэромедицинскую эвакуацию в ситуации, когда местные власти обращаются за помощью к медицинскому персоналу вооруженных сил.

Это мероприятие организовано при поддержке управления по сотрудничеству в области обороны посольства США в Боснии и Герцеговине.