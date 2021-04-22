Улан-Удэ, 22 апреля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Бурятии летом 2021 года ожидают большого наплыва туристов. Этому способствовало в том числе то, что многие заграничные курорты из-за пандемии и ограничений оказались закрыты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Alexander Tsirlin Бурятия на карте

Туристов в республике прежде всего привлекает Байкал. Как отмечается, более половины мест в местных гостиницах летом забронировано. При этом может возникнуть ситуация, когда Бурятия не сможет принять всех желающих.

«Запросы очень большие, но удовлетворить их мы не можем, есть нехватка комфортабельных круглогодичных мест размещения», — отметила министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

В связи с этим депутаты рекомендовали правительству увеличить финансирование на создание туристских объектов. Кроме того, в Народном хурале поддержали выделение дополнительных средств «Байкальской гавани». Этот вопрос будет вынесен на обсуждение очередной сессии.

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