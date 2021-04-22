Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Состоялся анонс научно-фантастического приключения Lost Echo II для устройств виртуальной реальности. Трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале компании Oculus 22 апреля.

Lost Echo II продолжит сюжет оригинальной Lost Echo. В сиквеле главным героям предстоит отправиться на 400 лет в будущее и найти ключ к возвращению домой.

Релиз Lost Echo II ожидается летом 2021 года. Игра будет доступна на VR-платформах Oculus Rift S и Oculus Quest 2.

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