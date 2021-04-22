Калуга, , 09:46 — REGNUM Калужская область по результатам 2021 года войдет в число регионов с устойчивой сбалансированной долговой системой, получит доступ к инфраструктурным кредитам в большем объеме, и важно, что справедливость в отношении регионов, ведущих хозяйство грамотно, была обозначена и утверждена. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Шапша Admoblkalug.ru

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По словам губернатора, в настоящее время Калужская область не имеет коммерческих кредитов.

«Средства, выделенные на борьбу с COVID-19 федеральным правительством, направлялись в виде различных трансферов. Общая сумма — почти пять миллиардов рублей — ощутимая помощь Российской Федерации нам с вами для решения этой проблемы — борьбы с пандемией. И это не оказало никакого влияния на долговую нагрузку региона», — сказал Владислав Шапша.

Калужский губернатор отметил, что в приоритетах работы правительства области система здравоохранения — на первом месте. В 2020 году на территории региона построено 50 ФАПов, медицинским учреждения передано 35 машин скорой помощи, в поликлиники и больницы закуплено новое современное оборудование. В области создан фармацевтический кластер, в составе которого вошли 66 предприятий. Достигнуты высокие экономические показатели: за восемь лет объем произведенной продукции вырос в 11,6 раза. Интерес к размещению предприятий в фармацевтическом кластере есть, в регионе продолжат развитие фармацевтического направления.

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